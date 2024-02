Abodi: "Le società italiane ambissero allo stadio di proprietà. Flusso di capitali privati soluzione pratica per questo tema"

In un'interrogazione alla Camera in merito al discorso stadi di proprietà, tema caldo nell'ultimo periodo soprattutto per quanto riguarda il Milan considerata la situazione legata a San Donato, il Ministro per lo sport ed i giovani del governo Meloni Andrea Abodi ha risposto dicendo: “Ritengo che le società calcistiche debbano poter ambire ad avere uno stadio di proprietà, che possa essere acquisito a patrimonio e diventarne una voce importante, aspetto che viceversa non è conciliabile con il sistema delle concessioni”.

Il politico ha poi continuato: “In Italia infatti si parla troppo spesso della sostenibilità del sistema sportivo senza considerare però che lo stesso ci trova da troppo tempo ad affrontare problemi gravissimi in quest’ottica come quello delle strutture vecchie e inadeguate sotto il molteplice profilo della sostenibilità energetica e tecnologica, della accessibilità soprattutto in tema di disabilità e dimensione inclusiva. Dall’altra parte nella nostra nazione solo due società professionistiche su cento hanno uno stadio di proprietà”.

Come si potrebbe risolvere questa situazione?: “Il flusso di capitali privati può rappresentare una delle soluzioni più pratiche per il tema stadi. Per tanto nei casi di Roma e Lazio, vagliate tutte le implicazioni nella costruzione di loro impianti di proprietà, andrebbe incoraggiata e supportata, così come tutte le progettualità volte a migliore il parco stadi del Paese”.