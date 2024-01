Abodi: "Nei momenti di difficoltà come quelli di Udine è importante come se ne esce "

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Il razzismo? Nei momenti di difficoltà come quelli di Udine è importante come si esce da certi avvenimenti, con la chiarezza dell'opposizione. Il fatto che dopo qualche ora sia stato già individuato il soggetto che ha lanciato certi insulti credo sia già un segnale, nulla dovrà e resterà impunito. Forze dell'ordine e inquirenti faranno la loro parte. E sono certo che i club utilizzeranno sempre di più lo strumento di non gradimento allo stadio".

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, presente alla fiaccolata di Corviale, commentando quanto successo a Maignan. A chi gli chiede se in queste situazioni sia giusta la proposta di Infantino con il 3-0 a tavolino ha risposto: "non ho mai pensato che una soluzione che colpisca indifferentemente tutti possa essere giusta. Io credo alla responsabilità individuale". (ANSA).