Abodi plaude a Inter e Milan per stadio

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - "In un Paese che si divide su tutto, Inter e Milan hanno trovato punti di incontro anziché divergenze". Così il presidente dell'Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, ha sottolineato il valore dell'accordo fra le due squadre milanesi per la realizzazione di uno stadio moderno. "Per la prima volta a Milano si prospetta una comunione di intenti fra Inter e Milan che può far decollare un progetto atteso per anni - ha notato Abodi durante il Forum Sport&Business organizzato da 24Ore Eventi con il Sole 24 Ore, partecipando a una tavola rotonda sull'impiantistica sportiva, assieme fra gli altri all'ad nerazzurro, Alessandro Antonello -. In Italia ci sono realtà che nei prossimi 5-6 anni possono aprire cantieri per nuovi impianti. Cagliari, Empoli, Bergamo ma non solo".