Abodi: "Poco Sud in Serie A? Un caso, ma qualcosa manca"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Sempre meno sud in Serie A? È un dato oggettivo che dimostra come evidentemente ai progetti sportivi del sud, pur ringraziando le società che si sono impegnate fino in fondo per arrivare al massimo risultato, manchi qualcosa. Ma credo comunque sia un fatto incidentale". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a margine di un evento a piazza di Siena. "Negli ultimi anni le squadre del sud erano maggiormente rappresentate, ma immagino che la sfida alla prossima stagione sia già ripartita - ha aggiunto -. Registrò il dato di una B avvincente equilibrata fino all'ultima giornata con una finale playoff altrettanto avvincente con due squadre che meritavano entrambe di salire in serie A".

Abodi ha concluso: "Mi auguro che Serie B si confermi per lo spettacolo che ha dimostrato negli ultimi anni. Io nella B ho lasciato il cuore, interpreta fedelmente lo spirito con cui l'abbiamo battezzata, quello di un campionato 'degli italiani', abbiamo visto stadi pieni, entusiasmo e correttezza. Un buon presupposto anche per chi sale in serie A e dovrà dimostrare di meritarla". (ANSA).