Abodi: "Rinvio dei campionati? Confido in decisioni giuste"

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Qualunque rinvio è preoccupante, ma mi affido alla capacità di chi dovrà decidere che la decisione venga presa in tempi giusti e che soprattutto la decisione stessa sia giusta. Inoltre regolarità dei campionati dipende anche da quando iniziano". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha commentato il caos legato a riammissioni e ripescaggi in Serie B e C che potrebbe portare anche al rinvio dei rispettivi campionati. (ANSA).