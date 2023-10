Abodi: "San Siro ha un vincolo che mi auguro venga superato: non ne capisco le ragioni"

Due giorni fa la giunta comunale di Milano ha deciso di fare ricorso al Tar per quanto riguarda il vincolo su San Siro messo dalla Soprintendenza. A schierarsi dalla parte di Beppe Sala c'è anche una voce autorevole come quella di Andrea Abodi, Ministro dello Sport. Queste le sue parole a Rai Radio 1, riportate oggi dal Corriere della Sera Milano: "San Siro ha un vincolo che mi auguro possa essere superato. Spero si possa trovare un modo per mettere in relazione la storia, il presente e il futuro.

E' un tema molto sensibile però una cosa è dire che c'è un vincolo, ma per San Siro non ne capisco le ragioni, un'altra è dire che ha un valore simbolico. In questo caso è un vincolo di sentimenti, e quelli li lascio agli amici di Milano". Continua il Ministro: "Ho due esempi internazionali: quello dello stadio del Real Madrid e quello di Wembley, che è la storia per eccellenza, la storia del calcio. Lo hanno abbattuto e ricostruito perché l'obiettivo era renderlo attuale"