Abodi sugli stadi per Euro 2032: "Una vera competizione, ecco la situazione"

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport, Andrea Abodi, Ministro dello Sport e per i giovani, ha parlato così della situazione stadi in vista di Euro 2032: "Per l'Olimpico sono stati previsti investimenti significativi, apprezzati da UEFA e FIGC.

Lo stadio della Juventus va già bene, gli altri tre saranno scelti dalla Federazione e proposti a ottobre 2026: è una vera e propria competizione tra Firenze, che ha già il cantiere aperto, Milano, Bologna, Cagliari, Napoli, Salerno e Palermo. Hanno manifestato interesse anche Genova, Verona e Bari. E fuori dalla selezione ci sono Venezia, Empoli e Como. Mi sembra un bel cambio di passo".