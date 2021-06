Abolita la regola del gol in trasferta. La FIGC si esprimerà nei prossimi giorni

Nella giornata di ieri la UEFA ha abolito ufficialmente, nelle competizioni europee, la regola del gol in trasferta: se alla fine dei 180 minuti le due squadre in questione saranno in parità, si andrà ai supplementari e poi ai calci di rigore. Questa decisione, riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe avere seguito anche in Italia, dove tutte le competizioni danno un peso maggiore alle reti realizzate lontano dal campo di casa. Sul tema si esprimerà prossimamente la FIGC oltre alle singole Leghe.