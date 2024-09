Abraham alla CBS: "Era da un po’ che il Milan non vinceva, era importante"

Intervistato dalla CBS dopo il successo del Milan nel derby, Tammy Abraham ha rilasciato queste dichiarazioni: "Ho giocato diversi grandi derby, ma niente è paragonabile a quello che ho visto stasera (ieri sera, ndr). Dal primo giorno in cui sono arrivato mi hanno parlato di questo derby. Sono cresciuto guardando queste partite: due grandi squadre testa a testa.

Era da un po’ che il Milan non vinceva, era importante. Sapevamo che sono una grande squadra, abbiamo visto cosa hanno fatto contro il Manchester City. Dovevamo solo fare il nostro gioco, abbiamo giocato benissimo. Abbiamo creato le nostre occasioni, abbiamo giocato meglio. per fortuna abbiamo segnato un gol alla fine per legittimare la nostra prestazione”.