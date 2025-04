Abraham ammette: "Abbiamo lo switch sempre quando andiamo sotto"

vedi letture

Tammy Abraham, autore del gol del momentaneo 1-2 contro la Fiorentina, ha parlato a Telelombardia al termine della partita poi pareggiata contro i viola. L'inglese è uscito poco prima dell'ora di gioco dopo aver accusato un problema fisico.

Sulla sua prestazione e il momento delicato della squadra

"Cerco sempre di fare del mio meglio. Un gol molto importante, ma non siamo così contenti perché non abbiamo vinto. Dobbiamo farne tesoro e andare avanti. Abbiamo lo switch sempre quando andiamo sotto e dobbiamo trovare lo switch da subito, quando scendiamo in campo. Sappiamo di essere una grande squadra, di essere in grado di costruire tante palle gol. Dovremmo iniziare a giocare come abbiamo fatto dopo lo 0-2. Credo nella squadra, è una squadra molto buona. Lavoriamo duro, la fiducia tornerà".

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Hernandez; Reijnders, Fofana (35' st Bondo); Musah (24' Jovic), Pulisic (35' st Chukwueze), Leao; Abraham (10' st Gimenez, 35' st Joao Felix). Allenatore: Conceiçao

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic (27' st Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora (43' st Adli), Cataldi (14' st Ndour), Fagioli, Parisi (27' st Folorunsho); Kean, Gudmundsson (14' st Beltran). Allenatore: Palladino

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 7' aut. Thiaw (F), 10' Kean (F), 23' Abraham (M), 19' st Jovic (M)

Ammoniti: Marì (F), Dodo (F), Hernandez (M), Walker (M), Leao (M), Pulisic (M), De Gea (F)