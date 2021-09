AC Milan annuncia la nuova partnership con Expo 2020 Dubai

AC Milan è lieto di annunciare una nuova partnership con Expo 2020 Dubai, che vede la prossima Esposizione Universale diventare Partner Ufficiale dei rossoneri.

Expo 2020 avrà luogo dal giorno 1ottobre 2021 al 31 marzo 2022 e sarà la prima Esposizione Universale ospitata in un Paese dell'area MEASA (Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale). Si tratta del più grande evento di sempre organizzato nel Mondo Arabo e accoglierà oltre 200 partecipanti, tra cui 191 Paesi, offrendo una piattaforma per promuovere creatività, innovazione e collaborazione seguendo il claim della manifestazione "Connecting Minds, Creating the Future" (Collegare le menti, creare il futuro).

Grazie all'appeal e alla popolarità del suo iconico brand e alla sua fanbase di oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, AC Milan intende amplificare il messaggio di Expo 2020 tramite la creazione di contenuti dedicati che vedranno coinvolti giocatori e ambasciatori del Club. AC Milan sarà inoltre presente all'evento, per promuovere i valori fondamentali dello sport e ispirare cambiamenti positivi attraverso il calcio.

Attraverso la partnership con Expo 2020, AC Milan intende rafforzare la sua presenza in Medio Oriente, mercato chiave per i rossoneri e nel quale il Club è già attivo da molti anni. Oltre ad aver già disputato incontri di calcio nella regione, AC Milan vanta diverse partnership a livello locale, volte a rafforzare il legame tra i rossoneri e i loro numerosi tifosi. Tra di esse anche quella di lunga data con Emirates - partner di AC Milan dal 2007 e Premier Partner e Official Airline Partner di Expo 2020.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Essendo un Club con sede a Milano, città che ha ospitato l'ultima edizione dell'Esposizione Universale nel 2015, AC Milan è consapevole di come Expo 2020 sia destinato a essere un evento speciale e storico che vedrà il mondo riunirsi per esprimere tutto il suo potenziale. Per AC Milan è un vero onore stringere una partnership con un evento così iconico e straordinario. Expo 2020 Dubai passerà alla storia non solo come la prima Esposizione Universale a tenersi in Medio Oriente, ma anche come volano d’ispirazione per creare un mondo migliore e plasmare il futuro".

Sholto Douglas-Home, Chief Sales & Marcomms Officer, ha commentato: "Expo 2020 è lieta di stringere questa partnership con un Club rinomato e rispettato a livello internazionale come AC Milan. Con una tifoseria appassionata e presente in tutto il mondo e 122 anni di storia gloriosa, AC Milan è da sempre un Club cardine e una forza innovativa del mondo del calcio. I valori di Expo 2020 si allineano alla perfezione con quelli di AC Milan, che come noi spinge costantemente le persone a migliorarsi, incoraggiandole a divenire ambiziose, tenaci, creative e lungimiranti. Riconosciamo inoltre la forza unica che lo sport ha di unire persone, comunità e Paesi attraverso la cooperazione e l’innovazione e non vediamo l’ora di collaborare con AC Milan e di lanciare il nostro Programma per le Persone e il Pianeta".

Expo 2020 Dubai invita milioni di visitatori da ogni parte del mondo a partecipare alla creazione di un mondo nuovo e a scoprire innovazioni che avranno un impatto decisivo e positivo sul pianeta e i suoi abitanti. Emirates, partner di AC Milan ed Expo 2020 Dubai, donerà un pass a Expo 2020 Dubai della durata di un giorno ai tifosi che raggiungeranno Dubai con i suoi voli. Segui alcuni semplici passaggi e richiedi il tuo pass su emirates.com.