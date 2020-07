AC Milan Business Forum: numeri e curiosità dell'evento

Grande successo per l'AC Milan Business Forum, evento B2B digitale dedicato al mondo delle aziende con modalità del tutto inedite per un Club calcistico. Nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio, oltre 300 fra manager, dirigenti o proprietari di azienda hanno potuto interagire fra di loro per nuove opportunità di business. All'interno dell'innovativa piattaforma digitale a disposizione dei partecipanti, si sono organizzati circa 600 speed meeting virtuali, con il grande obiettivo di far conoscere le aziende tra di loro.

Ad aprire i lavori è stato l'amministratore delegato di AC Milan Ivan Gazidis che, dopo un breve ringraziamento, ha dichiarato: "Abbiamo trascorso momenti difficili dovuti alla pandemia e al lockdown ma adesso ci siamo scoperti più forti, grazie a passione, consapevolezza e sacrificio. Stiamo lavorando per fare dei cambiamenti al modello di business del Club orientandoci verso la sostenibilità economica. AC Milan punta ad un modello virtuoso di business dove i ricavi dello stadio, dell'area sponsorship e delle altre aree commerciali verranno investiti nel miglioramento della performance dell’area sportiva. Il nostro obiettivo è quello di riportare il Milan ai livelli più alti del calcio europeo".

Le 183 aziende presenti hanno potuto mostrare i loro servizi e far conoscere i propri prodotti alle altre aziende, creando un circolo virtuoso che ci auguriamo possa essere di beneficio per il loro business. Hanno partecipato all'evento sia aziende che investono oggi nella società (sponsor e clienti hospitality) ma anche nuove aziende che per la prima volta hanno voluto saggiare le potenzialità dell'universo rossonero.

Il Milan dunque punta sempre di più ad essere una realtà trasversale, proponendosi alle aziende come un facilitatore di business attraverso eventi come il Business Forum.