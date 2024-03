AC Milan debutta a SXSW 2024 ad Austin unendo il calcio all'intrattenimento

Austin, TX, 18 marzo 2024 – Si è concluso questo weekend ad Austin, Texas, il prestigioso festival di fama internazionale South by Southwest (SXSW), che ha visto protagonista per la prima volta l’AC Milan.

Tania Moreno, Chief Marketing Officer di AC Milan, ha partecipato al panel "From Goals to Touchdowns: Cultivating Brands Across Continents", insieme al Chief Marketing Officer di Tampa Bay Buccaneers e moderato dalla giornalista di Sportico Asli Pelit. Il panel ha offerto preziosi spunti di riflessione sulle strategie di AC Milan per aumentare la sua presenza internazionale ed espandere la sua fanbase.

Creato nel 1987, SXSW si è evoluto in una vetrina globale, attirando ogni anno oltre 300.000 persone ad Austin, dove partecipano migliaia di artisti e esperti provenienti da tutto il mondo. L’evento funge anche da punto d'incontro per diversi settori quali tecnologia, cinema, televisione, musica, istruzione e sport. Attraverso conferenze, festival, concerti, showcase, mostre e proiezioni, SXSW riunisce un pubblico globale eterogeneo, che riflette una convergenza dinamica di idee e prospettive. Questo ambiente unico funge da catalizzatore per innovazione e collaborazione, rendendolo una piattaforma ideale per AC Milan, per mostrare il proprio brand e coinvolgere un pubblico globale.

La partecipazione di AC Milan a SXSW 2024 riflette l'impegno del Club nel rafforzare la presenza internazionale del proprio brand e connettersi con un pubblico sempre più ampio e con interessi diversi dal solo calcio. Inoltre, si allinea con il posizionamento strategico del Club all'intersezione tra intrattenimento, musica e moda, dove l'esperienza di RedBird rafforza la sua presenza e credibilità in questi ambiti in modo efficace.

A seguire alcuni dei temi emersi nel corso della partecipazione di SXSW 2024 di AC Milan:

Brand consistency e la piattaforma offerta dal brand Milan

“Essere coerenti nelle rappresentazioni del nostro brand è fondamentale. Con oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo e con le celebrazioni per il nostro 125° anniversario che si avvicinano, AC Milan occupa una posizione privilegiata nel mondo del calcio in questo momento. È importante che le linee guida del brand siano sempre rispettate in ogni occasione, mantenendo comunque un grado di adattabilità per massimizzare l'impatto di ciò che facciamo in base alla piattaforma scelta per portare avanti un’attività e all’audience. Le sfumature culturali sono cruciali quando vogliamo interagire con la nostra fanbase internazionale – bisogna comprendere a fondo i bisogni e le esigenze dei nostri tifosi e adattare la nostra strategia di conseguenza. Siamo consapevoli di avere una piattaforma importante con un reach ampissimo. È dunque una nostra responsabilità sfruttarla a pieno, non solamente per guidare le vendite. Abbiamo la responsabilità di trasmettere messaggi positivi e contribuire attivamente al cambiamento positivo nella società. Che si tratti di combattere il razzismo nel calcio o promuovere cause sociali, riconosciamo il nostro ruolo nel contribuire ad effettuare cambiamenti significativi e plasmare un futuro migliore per la comunità globale.”

I mercati chiave dell'AC Milan

“Al di fuori dell'Italia, alcuni dei nostri mercati chiave sono gli Stati Uniti e il Medio Oriente, ed entrambi offrono opportunità uniche per il nostro brand. Negli Stati Uniti, siamo molto orgogliosi di avere un giocatore come Christian Pulisic per ampliare la portata di ciò che facciamo, ma Pulisic non rappresenta la nostra strategia. Prima di tutto, dobbiamo tenere a mente che in US abbiamo a che fare con un’audience significativamente più giovane rispetto ad altri mercati. Per raggiungere questo audience, sfruttiamo dunque la brand equity di altri marchi con cui collaboriamo, che godono di fiducia all'interno di questo target demografico, permettendoci di coltivare relazioni autentiche e coinvolgerli efficacemente in ciò che facciamo. Per quanto riguarda il Medio Oriente, abbiamo aperto un ufficio alla fine dello scorso anno, ma a fare la differenza è anche la collaborazione con i nostri partner, che ci permette di massimizzare l’impatto delle nostre attività nella regione.”

Sfruttamento delle tendenze culturali

“Le tendenze culturali svolgono un ruolo vitale nella nostra strategia di espansione. Dall'intrattenimento alla moda, il nostro approccio si estende oltre il calcio per catturare l'attenzione di un nuovo pubblico, che potrebbe non seguire necessariamente lo sport. Il nostro lancio più recente della quarta maglia è stato un perfetto esempio di ciò, con oltre il 60% del pubblico che ha interagito con il nostro post su Instagram composto da non follower, il che ha dimostrato la nostra capacità di attrarre nuove demografie al di là del mondo dei fan dell'AC Milan".

AC Milan e la tecnologia

“La tecnologia non può essere fine a sé stessa, deve svolgere un ruolo fondamentale nel risolvere le sfide aziendali e migliorare le esperienze dei fan. Ad esempio, affrontando questioni come il razzismo nel calcio, utilizziamo l'IA per filtrare i commenti sui social media, identificando rapidamente e rimuovendo i contenuti inappropriati. Inoltre, sfruttiamo la tecnologia per personalizzare i contenuti sul nostro sito web, offrendo esperienze su misura per il nostro pubblico. Abbiamo anche sperimentato filtri alimentati dall'IA, come il nostro recente filtro per la quarta maglia, offrendo ai fan esperienze interattive uniche. Sfruttando il nostro vasto archivio di oltre 100 anni di contenuti, stiamo esplorando soluzioni basate sull'IA per etichettare i giocatori e semplificare i processi di creazione dei contenuti, garantendo che forniamo highlights e video convincenti in modo efficiente. Il nostro focus rimane sulla risoluzione di problemi aziendali reali attraverso la tecnologia, piuttosto che prioritizzare esclusivamente le metriche di coinvolgimento.”

La presenza di AC Milan a SXSW 2024 sottolinea il forte legame del Club con il mercato statunitense. Con 43 milioni di tifosi negli Stati Uniti e il riconoscimento come Club di Serie A più seguito nel Paese, nonché di club calcistico italiano più apprezzato secondo lo studio di YouGov condotto nel 2023, AC Milan è profondamente radicato nel panorama sportivo americano.

Le collaborazioni del Club con i New York Yankees e YES Network, il recente lancio del Fourth kit, realizzato in collaborazione con il partner PUMA e il marchio di streetwear di Los Angeles PLEASURES - il lancio kit di maggior successo dell'AC Milan - e il Pre-Season Tour della scorsa estate nella West Coast, rappresentano alcuni dei punti chiave che testimoniano la presenza e l'influenza del Club negli Stati Uniti.