AC Milan e Manchester City ospitano una sessione di allenamento dedicata alla comunità locale

New York, NY, 27 luglio 2024 - AC Milan e Manchester City hanno organizzato un evento dedicato alla comunità locale, presso Sofive Meadowlands, nel New Jersey, alla vigilia dell'attesa partita del Pre-Season Tour tra i due club, che si terrà questo sabato allo Yankee Stadium.

L'evento si inserisce nella più ampia iniziativa lanciata dai club, denominata "City and Milan for Change" e che vedrà AC Milan e City dare il proprio contributo alla comunità locale attraverso una serie di attività pianificate a margine della partita.

Bambini del programma Success Academy Charter Schools - supportato attivamente da Fondazione Milan dal 2021 - e del programma Soccerbloc di City In The Community (CITC), a Staten Island, sono stati invitati al Sofive Meadowlands per partecipare a una sessione di allenamento dedicata alla comunità locale, con gli allenatori dei due club.

Oltre all’allenamento, i bambini presenti hanno incontrato a sorpresa Franco Baresi, Honorary Vice President, e Shaun Wright-Phillips, Ambassador del Manchester City.

Durante la partita in programma per questa sera, ai tifosi potrebbero essere dedicate ulteriori attività a sostegno dell'iniziativa.

In qualità di Official Partner di Manchester City e AC Milan, PUMA ha supportato l'iniziativa, donando kit e calzature dei due club ai bambini partecipanti.

Oltre all'attività di oggi, questa mattina City e PUMA hanno svelato il Third kit del club, mentre l’Away kit dei rossoneri verrà rilasciato domenica.

Franco Baresi, Honorary Vice President di AC Milan, ha dichiarato: "Stimolare lo sviluppo del settore calcistico a livello globale è al centro della filosofia del Milan. L'evento di oggi con il Manchester City al Sofive Meadowlands è stato una fantastica opportunità per ringraziare e ispirare i giovani ragazzi appassionati di calcio nell'area di New York. Iniziative come 'City and Milan for Change' evidenziano il potere unificante del calcio e legano le comunità in tutto il mondo.

Siamo entusiasti di collaborare con il Manchester City e il nostro partner PUMA per questo progetto e non vediamo l'ora di rivelare una sorpresa speciale alla partita di questo fine settimana, celebrando il nostro amore condiviso per il calcio e l'impegno per un impatto positivo sulla comunità”.

Shaun Wright-Phillips, Manchester City Club Ambassador, ha commentato: "La comunità è al centro di tutto ciò che fa il Manchester City come club, sia che si tratti della nostra comunità locale a Manchester che di quelle più lontane quando viaggiamo in tutto il mondo. Per noi, questa collaborazione con AC Milan è un'altra opportunità unica per noi di coinvolgere e ringraziare la comunità locale e i nostri tifosi, migliorando le vite attraverso il calcio.

È stato fantastico lavorare insieme per organizzare l'evento e partecipare oggi. Siamo entusiasti di rivelare una sorpresa speciale durante la partita di questo fine settimana e speriamo che i nostri tifosi, allo stadio e in tutto il mondo, apprezzeranno il momento”.