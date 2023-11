AC Milan e MSC Crociere: i giocatori rossoneri diventeranno fumetti per una campagna social

Oggi a Casa Milan sono stati illustrati i dettagli della sponsorizzazione di MSC Crociere. Come annunciato lo scorso luglio, la Compagnia per la stagione calcistica è infatti Principal Partner e Official Sleeve Partner dei rossoneri, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla Prima Squadra maschile – che sarà impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League – dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni Primavera.

In particolare, è stato presentato il progetto relativo alla campagna di comunicazione che uscirà nelle prossime settimane sui canali social di MSC Crociere e AC Milan e che prevede la realizzazione di alcune animazioni sotto forma di cartoon con protagonisti i calciatori Rafael Leão, Yunus Musah e Tommaso Pobega. Nel cartoon i giocatori, dopo alcuni gesti atletici in campo, vengono proiettati nella vita reale a bordo di MSC World Europa, l’ammiraglia di MSC Crociere, una delle navi più ecologiche al mondo.

Con l’occasione MSC Crociere ha anche annunciato l’apertura del “Lighthouse”, un temporary store nel centro di Milano, che avrà come tema principale il faro e offrirà un’esperienza delle vacanze MSC tra giochi interattivi di luci, virtual reality e istallazioni immersive. Sarà anche possibile acquistare t-shirt, felpe, cappelli, zaini e altri prodotti con il marchio MSC Crociere perfetti come regali di Natale.

All’interno del temporary store, che sarà situato tra corso Como e piazza Gae Aulenti e sarà aperto al pubblico dal 15 dicembre al 15 gennaio, ci sarà una replica del faro di Ocean Cay, l’isola alle Bahamas che è stata trasformata da MSC Crociere da sito industriale abbandonato a riserva marina in cui la natura è tornata rigogliosa e la barriera corallina ha ripreso a crescere. L’apertura del temporary store sarà anticipata da una campagna teaser che porterà a sognare tutti coloro che si troveranno a passeggiare per le vie di Milano.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan: “È stato un piacere ospitare gli amici di MSC Crociere in questa mattinata a Casa Milan. Le nostre due aziende riconoscono l'importanza di integrare il successo economico con la responsabilità sociale, facendo della sostenibilità un elemento cardine nei rispettivi modelli di business. Siamo davvero orgogliosi come Club di questa collaborazione e di aver accolto MSC Crociere sulla manica delle nostre maglie durante le nostre competizioni, un simbolo di un rapporto solido che siamo sicuri possa portare al raggiungimento di traguardi ambiziosi.”

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere ha dichiarato: “MSC Crociere intende rafforzare la propria presenza a Milano e la partnership con il Milan, partita già dieci anni fa e che permette a due società leader nei rispettivi settori di creare esperienze di intrattenimento per tanti ospiti e tifosi. Il punto di forza della nostra collaborazione risiede nei successi ottenuti dalle nostre due società nel corso degli anni e nella costante ricerca della perfezione, che si ritrova nell’esperienza di un viaggio a bordo delle navi MSC Crociere o nelle giocate dei grandi campioni che compongono il team rossonero. Insieme vogliamo scrivere un futuro ancora più ambizioso, ricco di successi e soddisfazioni per i nostri passeggeri e per i tifosi”.