AC Milan e New Era Cap: successo per l’evento di lancio della collezione con la limited edition subito sold out

Fonte: acmilan.com

Appassionati di headwear, community streetwear e tifosi rossoneri si sono riuniti nel cuore di Brera per scoprire la nuova collezione e renderla unica con esclusive patch e ricami

Milano, 6 luglio 2023 – Attraverso uno speciale evento organizzato presso Slam Jam Milano, nel cuore del quartiere Brera, ieri AC Milan e New Era Cap hanno celebrato con tifosi rossoneri, appassionati di headwear e community streetwear il lancio della nuova partnership che ha unito due brand iconici, capaci per oltre cento anni di plasmare il mondo dello sport e quello della moda.

La venue ha ospitato un’esposizione della nuova collezione headwear, nata proprio in occasione della nuova partnership, oltre a un dj set e un open bar. I tanti tifosi accorsi, tra i quali anche ospiti d’eccezione come il dj Luca Daffrè e i content creator Simone Berlini e Yusuf Panseri, hanno potuto acquistare i loro cappelli preferiti e li hanno potuti personalizzare con patch e ricami esclusivi, dando vita ad accessori unici.

A testimoniare il successo della collezione, oltre alla grande affluenza di pubblico, anche il sold out praticamente immediato sia online che dal vivo dell’esclusiva limited edition 59FIFTY, silhouette fiore all’occhiello di New Era, pensata per celebrare i 123 anni della storia di AC Milan con una ricamatura in cotone nero che mette in risalto le sette UEFA Champions League vinte dai rossoneri e il motto del Club "We The Many".

Attraverso partnership come quella con New Era, AC Milan intende oltrepassare i confini del terreno di gioco per posizionarsi all’intersezione con altri mondi, come quelli del fashion e del lifestyle, e coinvolgere così i tifosi del futuro con esperienze nuove ed entusiasmanti, guidando e settando nuovi trend.