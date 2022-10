AC Milan e NY Yankees: una collaborazione rivoluzionaria

Fonte: acmilan.com

© foto di AC Milan

AC Milan e i New York Yankees uniscono le forze per un'innovativa collaborazione tra due dei brand sportivi più iconici in tutto il mondo. Attraverso questo accordo, il merchandise AC Milan è stato messo in vendita allo Yankee Stadium questo martedì, quando gli Yankees hanno iniziato la propria post-season, mentre il merchandise New York Yankees sarà presto disponibile a Milano.

Si tratta di una collaborazione tra brand la cui influenza valica i confini dei rispettivi terreni di gioco. AC Milan e i New York Yankees, due tra i brand sportivi più popolari al mondo, sono stati capaci nel corso degli anni di affermarsi come modelli di riferimento anche oltre il mondo sportivo, in settori quali l'entertainment, il fashion e il lifestyle.

Il franchise newyorkese ha iniziato la propria post-season questo martedì con una vittoria per 4-1 nel primo incontro di una serie al meglio dei cinque contro i Cleveland Guardians, nella fase di Division Series dei playoff di Major League Baseball 2022. AC Milan era presente allo Yankee Stadium Team Store per l'occasione con una sezione dedicata allestita con i prodotti ufficiali rossoneri disponibili per l'acquisto. A New York è esposta la vera essenza del Club: dai kit gara PUMA 2022/23 a collezioni lifestyle, passando per collaborazioni illustri, capi vintage ed accessori, fino ad arrivare a una nuova inedita collezione ispirata proprio ai college statunitensi che verrà svelata prossimamente, unendo la cultura made in USA ai migliori trend del momento.

Nell'ambito dell'accordo, all'interno degli store ufficiali AC Milan si potranno inoltre acquistare i prodotti ufficiali New York Yankees, must-have per gli appassionati di baseball entrati ormai da anni a far parte anche di una più ampia cultura fashion che dagli Stati Uniti è arrivata in tutto il mondo, facendo degli Yankees uno dei brand sportivi più riconoscibili in assoluto.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Camminare al fianco di un'icona dello sport mondiale come i New York Yankees è per noi motivo di grande orgoglio. Questa collaborazione testimonia la volontà del nostro Club di proporsi come punto di riferimento tanto dentro quanto fuori dal campo, incentivando la contaminazione tra mondi vicini e lontani e portando AC Milan sempre più in alto nel proprio percorso di crescita".

Tony Bruno, Yankees Senior Vice President e CFO di Yankee Global Enterprises, ha aggiunto: "Affiancare gli Yankees ad AC Milan, un Club affermato a livello internazionale e amato per la sua storia ricca di successi in campo nazionale ed europeo, significa unire due società vincenti e leader nelle rispettive discipline. Tale partnership è complementare al nostro obiettivo di ingaggiare gli appassionati di sport e moda in vari mercati in tutto il mondo. Siamo felici di iniziare questa collaborazione e di lavorare assieme al team commerciale dei rossoneri, unendo i nostri sforzi e lanciando iniziative che permettano ai tifosi di festeggiare ed emozionarsi assieme ai nostri Club".

La collaborazione con i New York Yankees si inserisce all'interno di un percorso che vede AC Milan rafforzare sempre di più la propria presenza negli Stati Uniti, un mercato chiave per il Club. Uno studio pubblicato dall'autorevole società di analisi e ricerche di mercato YouGov sulla finale della passata stagione rivela come AC Milan sia brand calcistico più apprezzato negli USA, mentre per Nielsen quello rossonero è il Club italiano più seguito a livello nazionale con oltre 24 milioni di fan. AC Milan ha inoltre recentemente annunciato la partnership con Yankees Entertainment and Sports Network (YES Network). YES Network è un network regionale di proprietà di Yankee Global Enterprises, partner strategico di AC Milan attraverso una partecipazione di minoranza nel Club.