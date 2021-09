AC Milan e Puma protagonisti all'interno della Milano Design Week

In occasione dell'evento internazionale della Milano Design Week AC Milan e PUMA presentano "She Move Us", un'iniziativa all'insegna dei valori che contraddistinguono e accomunano i due brand: innovazione, creatività, inclusione e supporto al talento giovanile.

In particolare, le due icone dello sport e del lifestyle hanno organizzato nella giornata di venerdì 10 settembre un workshop a Milano a cui parteciperanno gli studenti provenienti da tre università e accademie del territorio - NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), IED e IUAD - sotto la supervisione di tre creator: Joelle Pomioli, Tega Akinola e Giorgia Andreazza. Tre classi di studenti che saranno chiamate a creare stadium item – borsa, sciarpa o pillow bag - ispirati al brand Milan, sinonimo di stile e eleganza nel mondo che si concretizza attraverso la storica maglia rossonera.

Nel progetto è stata coinvolta anche Nicole McLaughlin, una delle principali creator mondiali e pioniere dell'upcycling sportivo, in grado di mixare sostenibilità e creatività, come in uno dei suoi ultimi lavori per PUMA. Proprio come McLaughlin ha creato giacche e bra partendo da semplici guanti o scarpini, nello stesso modo gli studenti dovranno destrutturare la maglia a righe rossonere e immaginarla come uno stadium item. L'obiettivo è quello di produrre oggetti che uniscano la tradizione e la novità, proprio come il design della maglia del Milan che parte da un elemento iconico come le stripes ma le riadatta ad uno stile moderno legato all'evoluzione della città di Milano, esaltandone la sua connessione con il mondo del design.

L'evento vedrà la partecipazione delle calciatrici del Milan, per ispirare gli studenti alla creazione di qualcosa di unico e sottolineare l'impegno dei due brand alla promozione della creatività e dell’inclusione sociale, in linea con la global campaign di Puma She Moves Us, nata per celebrare le donne che hanno promosso la cultura e lo sport. Il workshop si terrà nel piazzale esterno del moderno head quarter del Club - Casa Milan (Via Aldo Rossi 8). Sfruttando la nuova onda dell'upcycling sportivo, PUMA e Milan vogliono creare nuovo valore attorno all'elemento di design per eccellenza del calcio nella settimana in cui il design è al centro di tutti gli eventi milanesi.

"She Moves Us", organizzato con il supporto di nss factory, si inserisce nel calendario dell'Alpha District della Milano Design Week, un concentrato di eventi che esalta Milano come città del design prima ancora di città della moda. All'interno della settimana del Fuorisalone, quindi, c'è spazio anche per lo sport che assume sempre più una dimensione extracampo per avvicinarsi a nuovi settori. Tra tutti i progetti che realizzeranno i trenta partecipanti, verranno poi assegnati un premio dalla giuria (assegnato da Nicole McLaughlin), un premio che nss sports assegnerà attraverso una social battle che si svolgerà nelle stories del profilo Instagram e uno speciale premio assegnato dall'AC Milan. Il Club, inoltre, offrirà uno stage in Azienda, all’interno del Dipartimento Marketing, ad uno studente/studentessa la cui creazione si sarà particolarmente distinta per originalità e reinterpretazione del Brand Milan