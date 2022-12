AC Milan Trophy Tour a Dubai: oltre 500 tifosi presenti al meet&greet con Saelemaekers, Díaz e De Ketelaere

Fonte: acmilan.com

Prosegue il progetto AC Milan Trophy Tour organizzato dal Club in partnership con Emirates. Nella cornice del PUMA Store presente al The Dubai Mall, il più grande centro commerciale al mondo per numero di negozi, i calciatori rossoneri Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Charles De Ketelaere hanno accolto gli oltre 500 tifosi che si sono recati la speciale sessione di Meet and Greet alla presenza della Coppa Campioni d'Italia 2021/22.

L'evento ha permesso ai tifosi presenti di celebrare la loro passione per i colori rossoneri, in una regione in cui il brand Milan è tra i più apprezzati. Considerando infatti la macro-regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), il Milan è stata la squadra italiana più seguita di tutta la stagione 21/22, facendo registrare una media di circa 546 mila spettatori durante i match, con un picco di circa 2 milioni di spettatori per Sassuolo-Milan, il match più visto della stagione, seguito solo da Milan-Inter con 1,6 milioni di viewers.

Al termine dell'evento, Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune dichiarazioni, affermando: "Bellissimo vedere la passione dei tifosi rossoneri qui. Siamo lieti di avere avuto l'opportunità di incontrarli e passare un po' di tempo con loro. Esperienza a Dubai sicuramente positiva in vista della seconda metà della stagione".

L'AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates è stato pensato mettendo al centro l'esperienza del tifoso. Il Club organizzerà infatti una serie di eventi, dando l'opportunità alla comunità globale di Milanisti d'incontrarsi e celebrare la passione per i colori rossoneri.

Lo scopo del Tour è annullare le distanze tra AC Milan e i suoi tifosi e dar loro la possibilità d'interagire direttamente con il Club. Esso permetterà inoltre di portare il brand e i valori rossoneri in tutti gli angoli del pianeta, rafforzando il legame che unisce AC Milan e i suoi oltre 500 milioni di tifosi nel mondo.

AC Milan si trova ora a Dubai per un camp d'allenamento. La presenza a Dubai testimonia il commitment del Club nei confronti di una regione strategica, in cui il Club ha questa settimana rinnovato la propria partnership con Emirates e ha annunciato piani per l'apertura del primo ufficio di un club di calcio a Dubai.