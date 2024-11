AC Milan worth every minute: il club accende le festività con iniziative e collezioni speciali

Lo spirito delle Festività accende la famiglia rossonera a Milano e in tutto il mondo: nella stagione del suo 125° Anniversario, avvicinandosi alla fine di questo 2024, AC Milan arricchisce ulteriormente il palinsesto di iniziative, digitali e sociali, per rafforzare il proprio rapporto con i tifosi e celebrare questo significativo traguardo nella storia del Club.

A queste iniziative si aggiungeranno anche le celebrazioni per il 125° Anniversario del Club, che vivranno il loro culmine il 15 dicembre, nella partita tra AC Milan e Genoa, match in cui la Prima Squadra maschile indosserà una speciale maglia celebrativa realizzata con PUMA e disegnata con il supporto dei tifosi rossoneri. La maglia verrà indossata anche dalla Prima Squadra femminile in occasione del Derby dell'8 dicembre.

Fuori dal campo, il Club svelerà i primi tre "Membri Eletti" della Hall of Fame presented by Emirates - onorando tre leggende che hanno contribuito a scrivere pagine di storia del Club - e ospiterà uno speciale Dinner Gala ad invito, in cui tanti protagonisti del passato, del presente e del futuro della storia rossonera si ritroveranno per condividere le emozioni di questo importante anniversario.

Since 1899, AC Milan worth every minute.

IL CALORE DELLE FESTIVITÀ NELLA CAMPAGNA MULTICANALE

La convivialità e il calore proprio delle Festività trascorse con i propri cari guidano il racconto della nuova campagna digitale rossonera, che sarà declinata su molteplici canali e tre diversi momenti che accompagneranno l'avvicinamento a un momento tanto speciale dell'anno.

Tanti i rappresentanti della famiglia milanista che si ritroveranno intorno a un tavolo imbandito per dar vita alla campagna: a partire da Mister Fonseca ai calciatori e le calciatrici della Prima Squadra maschile e femminile, i bambini e le bambine del Settore Giovanile rossonero, passando per il Vice Presidente Onorario Franco Baresi e il Brand Ambassador Daniele Massaro.

Proprio questi ultimi sono protagonisti del primo momento della campagna multicanale, recandosi nella storica sede milanese della Pasticceria Gattullo per ritirare uno speciale panettone, dando ufficialmente il via al periodo delle feste.

DALLA COLLABORAZIONE CON GATTULLO ALLA SPECIALE COLLEZIONE DI PRODOTTI PER LE FESTIVITÀ

Il legame tra il Milan e Gattullo, da oltre 60 anni un simbolo di tradizione, qualità e maestria artigianale, ha radici profonde. Già nel 1963, la pasticceria realizzò su richiesta di Nereo Rocco una speciale torta per celebrare la vittoria rossonera della Coppa dei Campioni. In occasione del 125º Anniversario del Club, questo legame si rinnova con la creazione di un panettone d'eccellenza, in edizione limitata, che porta i colori rossoneri e il sapore autentico di Milano in tutto il mondo.

Nel corso delle Festività, ai tifosi rossoneri sarà inoltre dedicata una ricca varietà di prodotti e idee regalo, già in vendita presso gli store ufficiali AC Milan, sia fisici che digitali. Dall'immancabile Christmas Jumper - in tre varianti: tartan, classic jumper, e una destinata agli amici a quattro zampe - ad accessori dedicati, come calze, tazze, ornamenti e articoli per bambini. Ai prodotti più legati alle festività si aggiungono anche quelli dedicati ai 125 anni del Milan. Dall'elegante photobook celebrativo prodotto con Assouline e la collezione AC Milan x New York Yankees, al Be@rbrick rossonero realizzato con Medicom Toy e le maglie ufficiali PUMA, oltre alle collezioni speciali lanciate recentemente dal Club.

125 ANNI DI MILAN: LA MOSTRA FOTOGRAFICA A MILANO

Dallo scorso 11 novembre a lunedì 2 dicembre, il Club condivide con la città di Milano, in cui da sempre affonda le proprie radici, una speciale mostra fotografica en plein air. Palcoscenico della mostra è l'iconica via Dante, nel centro di Milano, dove sorgono anche il Flagship Store rossonero e il concept store La Bottega del Diavolo.

Tifosi e turisti di tutto il mondo hanno la possibilità di ripercorrere 125 anni della leggendaria storia del Milan attraverso immagini di archivio evocative e scatti inediti, realizzati appositamente per la creazione di un esclusivo libro in collaborazione con Assouline, iconica casa editrice dedicata al luxury e alla cultura, disponibile in due eleganti versioni, "Classics" e "Ultimate".

CASA MILAN E IL MUSEO MONDO MILAN

Nel periodo delle Festività, l'Headquarter rossonero sarà centro nevralgico di una serie di attività e iniziative dedicate ai tifosi rossoneri che vorranno acquistare un prodotto presso il Casa Milan Store, gustare l'offerta culinaria del Casa Milan Bistrot e toccare con mano la storia del Club al Museo Mondo Milan.

Nel mese di dicembre, il Museo Mondo Milan presenterà una serie di iniziative dedicate a tutti gli appassionati, dai tour esclusivi insieme a una leggenda rossonera fino a promozioni speciali. In particolare, per celebrare il 125° compleanno del Milan il 16 dicembre, l'ingresso al Museo sarà offerto a una tariffa ridotta di soli 3€, con l'intero ricavato devoluto alla Fondazione Milan per sostenere i suoi progetti sociali in Italia e nel mondo.

Arricchendo ulteriormente l'esperienza del Museo, a partire dalla metà di dicembre saranno esposte in modo permanente cinque opere dell'artista Mimmo Alfarone, che raffigurano i giocatori milanisti vincitori del Pallone d'Oro. Queste opere, installate nella Sala del Pallone d'Oro, celebreranno i campioni della storia del Club e offriranno ai visitatori un’opportunità unica per immergersi ancora di più nella leggenda rossonera.

LE INIZIATIVE SOCIALI

Proprio Fondazione Milan sarà protagonista nelle prossime settimane di una serie di iniziative di stampo sociale, che in questo periodo di Festività saranno rivolte in particolare ai tifosi rossoneri con disabilità, nel contesto del programma di accessibilità "Il Milan per Tutti".

Dalla sfida contro l'Empoli del 30 novembre, quando le squadre della Divisione Calcio Paralimpica e Sperimentale (DCPS) della FIGC affiliate al Club vivranno un'esperienza unica a San Siro, a un'iniziativa in programma il 3 dicembre per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, fino alle raccolte fondi in occasione dei matchday di dicembre che contribuiranno alla donazione di un pulmino al Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano, che permetterà loro di raggiungere centri sportivi del comune e non solo, incentivando l'autonomia e l’integrazione sociale degli atleti.

Infine, come ormai da tradizione per la famiglia rossonera, Fondazione Milan visiterà una serie di istituzioni ospedaliere del territorio milanese insieme a calciatori e calciatrici delle Prime Squadre e del Settore Giovanile per portare momenti di spensieratezza e speciali doni ai giovani pazienti dei reparti pediatrici.