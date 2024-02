AC Milan x Puma x PLEASURES 2023/2024 fourth kit: disponibile in pre-order

Disponibili in esclusiva su AC Milan Online Store le maglie del kit che sarà svelato l'8 febbraio. AC Milan, insieme a PUMA e allo streetwear brand di Los Angeles PLEASURES, sono pronti a svelare il nuovo Fourth Kit per la stagione 2023/24. Il conto alla rovescia è iniziato: da oggi è possibile assicurarsi l'opportunità di essere tra i primi a indossare le maglie del kit che sarà disponibile in due colorazioni, light e dark. Inoltre, per tutti coloro che acquisteranno in pre-order, un esclusivo portachiavi in edizione limitata.

Nella clip, molto breve e in cui si intravedono alcuni giocatori della prima squadra e della femminile, viene annunciato anche il giorno del lancio della divisa: l'8 febbraio, dunque il prossimo giovedì. Guarda qui sotto il video trailer della quarta maglia: