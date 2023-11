Accade oggi: il poker del Milan contro la Roma nel 1991-1992

Apparso sui profili social del Milan, questo il video tributo alla imponente vittoria per 4-1 dei rossoneri a San Siro il 3 novembre 1991 contro i giallorossi. Per i ragazzi di Fabio Capello andarono a segno Van Basten, Massaro, Rijkaard e Costacurta: questo il video social del club rossonero.

Four goals, four goalscorers, one big win over Roma #OnThisDay #SempreMilan

