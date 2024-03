Accade oggi: la super cavalcata di Kakà contro il Celtic in Champions League

Nel giorno della sfida dei rossoneri di Pioli in Europa League contro lo Slavia Praga, questa la curiosa coincidenza che vede sempre protagonista il Milan in Europa. Infatti, quest'oggi sono passati esattamente 17 lunghi anni dalla grande cavalcata di Ricardo Kakà contro il Celtic, nell'edizione di Champions League, poi vinta dai rossoneri nel 2006\07. Questa rete, arrivata nei tempi supplementari, decise un ostico ottavo di finale finito sia all'andata che al ritorno. Apparso sui canali social del Milan, questo il post celebrativo di una delle tante notti magiche rossonere in Europa.

Kakà goes it alone against Celtic.