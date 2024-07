Accardi: "L’entusiasmo conta poco, è più importante fare i fatti. E quelli determineranno"

“Anche dopo l’Europeo incontro ad un calciomercato con situazioni analoghe a quelle di prima e con le stesse valutazioni”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Gli Europei non cambieranno le valutazioni?

“No. Perché i valori non sono cambiati. Qualcuno prova ad usare questa scusa ma il valore non cambia”.

Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo sono i tre casi del Napoli.

“Se dovessero andare via il Napoli incasserebbe e interverrebbe sul mercato. Mi aspetto tutte e tre le partenze”.

Come vede Fonseca al Milan?

“Un’incognita. Vedremo. L’entusiasmo conta poco, è più importante fare i fatti. E quelli determineranno ciò che accadrà. Oggi Fonseca non si può giudicare”.

Chi sarà protagonista sul mercato?

“Il Napoli. Se escono calciatori dovrà intervenire sul mercato in maniera decisa”.