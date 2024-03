Accomando: "Milan, Pioli più sì che no per l'anno prossimo. Sta già partecipando alle strategie di mercato..."

Orazio Accomando, giornalista, nel post partita di Fiorentina-Milan su DAZN fornisce un aggiornamento sul futuro di mister Stefano Pioli, che ad oggi sembra vicino ad una riconferma anche per il prossimo anno. Queste le sue dichiarazioni:

“C’è stata una sliding door ad inizio 2024. C’è una data, il 22 dicembre, la sera di Salernitana-Milan con l’infortunio di Tomori, il trentesimo di quel periodo lì, un pareggio così così, un Milan tanto distante dai primi due posti e lì il futuro sembrava davvero essere delineato, con l’anno che era iniziato con l’eliminazione dalla Coppa Italia da parte dell’Atalanta. Sembrava essere tutto scritto, con Pioli lontano dal Milan per quanto riguarda la prossima stagione. Addirittura c’erano anche voci di un possibile esonero quest’anno. Poi però ha iniziato ad ingranare risultati, soprattutto in trasferta, l’ha fatto anche in Europa League, l’ha fatto recuperando tutti i giocatori e non avendo più infortuni. Sta avendo continuità. Pioli è molto apprezzato e l’ha detto anche lui, sente la fiducia della società, del presidente Scaroni, di Moncada, di Ibrahimovic, di Furlani e tutto il resto della dirigenza.

Da quello che ci risulta, rispetto a qualche mese fa, è più dentro che fuori l’avventura rossonera per quanto riguarda il prossimo anno. Ci sono anche alcuni aspetti che abbiamo provato a sondare in questi giorni, addirittura sta già partecipando a quelle che sono le possibili strategie del mercato, alla programmazione del prossimo anno. Non possiamo darlo per certo, c’è ancora un mese e mezzo decisivo per il suo futuro ma ad oggi è più sì che no”.