Accordo Cagliari-Roma per Barella

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Il Cagliari "ha chiuso con la Roma" per la cessione di Nicolò Barella, che ora "si sta prendendo un paio di giorni per valutare serenamente la nuova situazione". Lo ha detto il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, spiegando che era stato "raggiunto l'11 giugno un accordo con l'Inter sulla parte fissa, c'erano solo i bonus da discutere. Ma da venti giorni non sentiamo più l'Inter. Non so se l'Inter è ancora interessata al ragazzo. Nel frattempo - ha aggiunto - la Roma ci ha fatto un'offerta ancora più importante".