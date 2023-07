Accordo col Psg, Galtier via dopo un anno

Fonte: ANSA

(ANSA-AFP) - PARIGI, 05 LUG - E' divorzio tra il Psg e Christophe Galtier. Dopo un anno sulla panchina dei parigini, il tecnico lascia il suo incarico a seguito del fallimento in Champions: la notizia dell'accordo col club parigino per la rescissione arriva nei giorni delle polemiche per l'arresto con accusa di discriminazione razziale. Secondo fonti del club, citate dall'Afp, in giornata sara' annunciato come nuovo tecnico Luis Enrique (ANSA-AFP).