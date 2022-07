Accordo con Nft di Sorare: la Lega Serie A entra nei fantasport

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Serie A firma un accordo esclusivo e pluriennale per entrare in Sorare, la piattaforma di fantasport con NFT. Quello italiano è il dodicesimo grande campionato di calcio a collaborare con Sorare, e la Lega Serie A è la quarta grande lega calcistica presente in piattaforma: sono infatti già attive le partnership con la Bundesliga tedesca, La Liga spagnola e la Major League Soccer statunitense. Il nuovo accordo entrerà in vigore dalla prossima stagione 2022/23 e porterà sulla piattaforma di Sorare i club della Serie A dando loro l'opportunità di coinvolgere nuovi tifosi a livello globale e avviare nuovi flussi di ricavi grazie alle carte digitali. L'accordo a lungo termine, infatti, vedrà tutti i campioni della Serie A protagonisti del gioco di fantasport digitale di Sorare. "L'Italia è attualmente per Sorare il mercato in più rapida crescita e gli utenti italiani sono la nostra seconda comunità a livello globale, quindi sappiamo che c'è un'enorme domanda per il nostro fantasy game e per le carte da collezione in questo mercato. La partnership ci aiuterà ad accelerare questa crescita e permetterà a un maggior numero di tifosi di tutto il mondo di avvicinarsi a club leggendari, a giocatori di livello mondiale e alle future stelle che fanno della Serie A uno dei migliori campionati del mondo" - ha dichiarato Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare "In Lega Serie A siamo sempre alla ricerca di opportunità per sfruttare le tecnologie emergenti, per migliorare l'esperienza degli appassionati e per aiutare i nostri Club a coinvolgere al meglio il pubblico internazionale. Sorare è all'avanguardia inc questo settore e combina in modo unico il football fantasy gaming con le card NFT collezionabili e questo ci permette di allargare la nostra target audience al fine di avvicinare i fan più giovani al calcio della Serie A TIM. È una partnership con un grande potenziale e siamo pronti a lanciare le prime collection in vista della stagione 2022-23" le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di A. (ANSA).