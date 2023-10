Accordo raggiunto fra la Procura e i legali di Fagioli sul patteggiamento: la squalifica è di 7 mesi

Importantissima novità, raccontata da Sky Sport, il merito al caso scommesse che ha colpito Nicolò Fagioli della Juventus. Secondo l'emittente infatti proprio in questi minuti è stato raggiunto l'accordo fra i legali del centrocampista e la Procura federale sul patteggiamento, col giocatore che riceverà una squalifica effettiva di 7 mesi.

Il calciatore vede così terminare in anticipo la propria stagione sportiva, anche se di fronte alla condanna minima prevista dall'articolo 24 del Codice Giustizia Sportiva, ovvero 3 anni, la sanzione è fortemente ridotta. Decisivi, in questo senso, l'ammissione del giocatore (che già di per sé comportava una riduzione del 50%), la completa collaborazione con la Procura e la disponibilità a curarsi dalla ludopatia, elementi che hanno convinto la FIGC a concedere lo sconto. I 7 mesi di squalifica partiranno dal momento della comunicazione ufficiale del provvedimento da parte della FIGC al giocatore.