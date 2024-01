Accordo tra Ministero di Giustizia e l'Associazione Italiana Calciatori

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Il progetto Calcio Libero? Per l'Assocalciatori è un onore farne parte ed esserne il braccio operativo. Questo percorso ci permetterà di entrare in contatto con giovani che hanno commesso qualche sbaglio. Saper fare squadra è il primo valore che vogliamo trasferire. Faremo in modo di ampliare sempre di più progetti come questi". Lo ha detto Umberto Calcagno, presidente dell'Aic, durante la firma dell'accordo 'Calcio Libero' tra Ministero della Giustizia e Assocalciatori (in collaborazione con il Ministero dello Sport) per realizzare percorsi di socializzazione attraverso il calcio negli istituti penali per i minorenni. (ANSA).