Accuse ed invenzioni social, Calabria sbotta: "Basta con queste assurde illazioni. Rimaniamo uniti"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nel mondo dei social tutto è concesso. Nell’agio dell’anonimato chiunque si sente in diritto di vomitare odio e bile, pensando di non dover mai andare incontro ad eventuali conseguenze. In un ambiente “frivolo” come quello calcistico è uso comune, a prescindere dal tifo e dai colori, inventare e condividere queste invenzioni, che si spargono a macchia d’olio.

Davide Calabria, capitano del Milan e vittima in questo periodo di diverse storie e cattiverie nate esclusivamente della fantasia di qualcuno, nelle sue storie Instagram decide di rispondere: “Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo mondo. Le accettiamo e siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni ed il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e di stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo e basta con queste assurde illazioni”.