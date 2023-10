Acerbi e il caso Fagioli: "Non spetta a me giudicare"

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - ''La vicenda-Fagioli? Non è nelle mie competenze giudicare, qui siamo molto sereni e concentrati sulle due partite che ci aspettano''. Lo ha detto Francesco Acerbi riguardo al caso scommesse che ha visto coinvolto il centrocampista della Juventus. ''Quello che potrebbe accadere al riguardo verrà giudicato da persone preposte ad occuparsene - ha aggiunto il difensore dell'Inter e della Nazionale parlando a Coverciano - Quando si parla del comportamento esemplare che bisognerebbe sempre tenere intendo sapere sempre cosa vuoi in relazione anche agli obiettivi della squadra, perché non giochi a tennis, non sei solo, e quindi svolgere al meglio il proprio lavoro avendo sempre rispetto per se stessi e per gli altri.

Prendiamo la Nazionale: venire qui e indossare questa maglia è un privilegio. I club non vogliono che ci facciamo male e neppure noi lo vogliamo, ma il minimo dolore si può sopportare, se poi un giocatore ha paura di farsi male meglio non convocarlo anche perché se ha questi timori ha più probabilità di infortunarsi''. (ANSA).