Acerbi: "L'attaccante più rognoso di questa Serie A? Zapata e Giroud"

Intervistato dalla pagina Che Fatica La Vita Da Bomber, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha dichiarato: "Il calcio era una passione, poi è stato quasi un obbligo. Volevo smettere di giocare a calcio, giocavo a 16 anni in una squadra di Promozione da centrocampista-attaccante, mi sono divertito un sacco. Poi sono andato a Pavia. Mi sono tornato a divertire dopo la malattia, prima era più un lavoro. La mia ignoranza sportiva è venuta fuori nel calcio".

Come marcheresti Mbappé?

"Come Haaland, sapendo le caratteristiche di Mbappé".

L'attaccante più rognoso di questa Serie A?

"Zapata, Giroud, gente fisica e forte che ti mette in difficoltà. Se non stai attento ti mettono tutti in difficoltà".