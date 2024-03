Acerbi smentisce Juan Jesus: "Non ho detto niente di razzista, sono sereno. Cosa ci siamo detti con Spalletti? Cose nostre.."

Prosegue la delicata vicenda in merito al presunto episodio di razzismo che ha coinvolto, nel corso di Inter-Napoli, i calciatori Francesco Acerbi e Juan Jesus, con il difensore centrale nerazzurro che è stato però escluso dalla lista dei convocati del CT Spalletti per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport alla stazione di Milano Centrale, queste le prime dichiarazioni pubbliche di Acerbi dopo il caso di ieri sera:

"Non ho detto niente di razzista, nessuna frase, sono molto sereno, gioco a calcio da 20 anni e so quello che dico. Non ho sentito Juan Jesus e neanche i compagni. Purtroppo nel calcio succedono certe cose ma finiscono in campo. Mi dispiace lasciare la Nazionale, ma è giusto così, cosa ci siamo detti io e Spalletti? Robe nostre.. adesso vado da mia figlia".