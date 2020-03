acmilan - 10 curiosità su Milan-Genoa

Un avversario in piena lotta salvezza, che già all'andata ma anche nella scorsa stagione diede del filo da torcere ai rossoneri. A San Siro arriva il Genoa, da battere per riprendere la marcia migliore in campionato dopo il pareggio di Firenze. In attesa del fischio d'inizio, in programma alle 15.00, scopriamo 10 curiosità legate a questa 26° giornata di Serie A.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

1- Dal 2007/08 in avanti il Milan ha vinto 8 gare casalinghe in Serie A contro il Genoa, avendo fatto meglio solo contro Chievo e Cagliari (11). I rossoneri, più in generale, hanno perso solo una delle ultime 28 partite casalinghe in Serie A contro il Genoa (20V, 7N).

SCONTRI DIRETTI

2- Dal 2016/17 in avanti il Milan che ha mantenuto 4 volte la porta inviolata in Serie A contro il Genoa; nel periodo i rossoneri hanno ottenuto altrettanti clean sheet solo contro il Sassuolo.

STATISTICHE GENERALI

3- Il ruolino di marcia di entrambe le squadre è notevole nell'anno nuovo: nonostante il terzultimo posto in classifica, il Genoa è quella che nel 2020 ha conquistato in percentuale più punti sul totale (50%, ovvero 11 su 22). I rossoneri sono terzi in questa graduatoria con il 41.7% (15 su 36).

4- Solo il 28% delle reti subite dal Milan sono arrivate prima del 45' (9 su 32), la percentuale più bassa nel campionato in corso.

FOCUS GIOCATORI

5- Ante Rebić è attualmente il miglior marcatore rossonero in questo campionato con 6 gol: tutte le sue reti sono arrivate nel 2020, anno in cui hanno fatto meglio solo Ilicić, Immobile e Ronaldo. In gol per tre gare di fila, l'ultimo croato a segnare in 4 presenze consecutive in Serie A è stato Igor Budan nel 2006 (5) e l'ultimo rossonero Piątek nello scorso campionato.

6- Zlatan Ibrahimović, in sette partite contro il Genoa in Serie A, ha segnato tre gol e fornito tre assist.

7- L'ultima rete di Franck Kessie in Serie A è stata a ottobre contro il Genoa a Marassu. La formazione ligure, insieme a SPAL, Crotone e Cagliari, è una delle quattro avversarie contro cui l'ivoriano ha sia segnato che servito un assist in una singola sfida di campionato.

8- Il primo gol di Theo Hernández in Serie A è arrivato proprio nella gara di andata contro il Genoa. Il terzino rossonero ha partecipato a sette gol in questo campionato (cinque reti e due assist), solo Gosens (12 - sette reti e cinque assist) e Kolarov (9 - sei reti e tre assist) hanno fatto meglio tra i difensori.

9- Diego Laxalt conta 111 partite e sette gol con la maglia del Genoa in Serie A. Dall'altra parte, Cristian Zapata ha giocato 111 partite e tre gol con la maglia del Milan in Serie A.

FOCUS ALLENATORI

10- Sei vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte in panchina per Stefano Pioli contro il Genoa in Serie A.