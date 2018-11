acmilan - 7 curiosità su Milan-Dudelange

La partita obbliga il Milan a vincere, ma l'andata insegna a non sottovalutare l'avversario. A San Siro, come in Lussemburgo, il Dudelange darà il massimo, anche se è ancora fermo a zero punti nel girone e ha già perso qualsiasi speranza di qualificazione. Prima del fischio di inizio, abbiamo sottolineato 7 curiosità legate a questo match del Gruppo F di Europa League:

1- Il Milan ha vinto 1-0 la sfida d'andata contro il Dudelange. I rossoneri hanno vinto tutti i sette confronti contro squadre del Lussemburgo, con un punteggio totale di 30-1.

2- Tra tutte le competizioni europee, le squadre italiane hanno vinto tutte le 13 gare contro squadre del Lussemburgo, segnando un totale di 53 gol e subendone solo due.

3- I rossoneri sono andati in gol in tutte le quattro gare di questa fase a gironi di Europa League, dopo che nella stessa fase della scorsa edizione erano rimasti a secco in tre delle ultime quattro.

4- Tutte e sei le reti del Milan in questa Europa League sono state realizzate nel corso della ripresa.

5- Il Dudelange ha perso tutte le quattro partite di questa Europa League. Escludendo i preliminari, le squadre del Lussemburgo hanno perso 24 delle ultime 25 partite europee disputate (1N) con un punteggio totale di 97-8.

6- Patrick Cutrone, in campo con la maglia del Milan finora soli 171 minuti in questa Europa League, ha segnato tre gol con soli quattro tiri effettuati.

7- Suso ha preso parte attiva a sei degli ultimi otto tiri del Milan in Europa League (tre conclusioni, tre assist per il tiro), solo uno di questi però si è trasformato in gol (realizzato proprio dall’esterno spagnolo).