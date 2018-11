acmilan - Alternanza scuola-lavoro: Primavera e Under 17 a Casa Milan

Oltre ai banchi di scuola e ai campi di calcio, i giocatori del settore giovanile del Milan, in queste settimane, sono impegnati nell'alternanza scuola-lavoro, attività prevista dalla Legge 107 del 2015 e obbligatoria per gli studenti del triennio delle scuole superiori.

Riccardo Tonin e Riccardo Martimbianco del Milan Primavera, Alessandro Falzoni e Michele Lo Curto degli U17, a cui si aggiungeranno altri ragazzi del vivaio, sono i protagonisti della vita aziendale della società rossonera. Il Club, per il quarto anno consecutivo, ha infatti aderito al progetto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, per consentire ai giovani studenti-calciatori di scoprire e imparare il lavoro di chi sta dietro ai campi da calcio. I ragazzi del vivaio rossonero alternano giornate in aula e giornate negli uffici dell'headquarter rossonero.

Hanno potuto, così, confrontarsi con diverse Direzioni aziendali tra cui "Human Resources, Organization & Compliance", "Stadium Operations" e "Communication". Questa esperienza permette loro di relazionarsi con nuovi colleghi, di partecipare all'organizzazione dell'evento partita e alla realizzazione di iniziative digital, di assistere al processo di selezione di nuove risorse e di scoprire come funziona l'ufficio stampa di un Club calcistico.

L'obiettivo del Milan è contribuire alla creazione di un ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro. La società ritiene che questo progetto abbia una forte valenza educativa per la crescita dei propri talenti. La decisione di svolgere l'alternanza scuola-lavoro all'interno di Casa Milan va nella direzione di fornire ai ragazzi del settore giovanile alcune conoscenze utili per il loro futuro che vada oltre l'esperienza calcistica.