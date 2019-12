acmilan - Andrea, la prima volta

Nel maggio 2014 i quattro gol di Atalanta-Milan 1-3 sono stati segnati tutti da giocatori italiani: Baselli per i bergamaschi, Bonaventura (doppietta) e Pazzini per i rossoneri. Da quel momento la sfida fra atalantini e milanisti è diventata un festival di voci stranieri nel tabellino delle mercature della sfida di Bergamo. Nella stagione successiva, infatti, dopo il rigore di Luiz Adriano, toccò a Pinilla e Papu Gomez regalare il successo alla squadra bergamasca, per un risultato che determinò il ritiro per tutta la settimana da parte della squadra rossonera allenata da Siniša Mihajlović. Nelle partite successive, hanno segnato solo due italiani, in entrambi i casi con la maglia nerazzurra: Andrea Conti e Andrea Masiello.

Nel maggio 2017, al gol di Conti aveva risposto Deulofeu per l'1-1 finale, mentre un anno dopo, rossoneri reduci dalla finale di coppa Italia persa pochi giorni prima a Roma contro la Juventus, era stato Masiello a pareggiare nel recupero il gol segnato da Franck Kessie, che tornava a Bergamo per la prima volta da giocatore rossonero. In effetti sia Jack che Kessie hanno fatto gol sul campo dei bergamaschi, la prima volta che sono tornati da avversari. Questa situazione domani riguarderà probabilmente Andrea Conti, pronto a presentarsi per la prima volta da milanista in quello che è stato il suo stadio. Nello scorso febbraio, segnarono Freuler, Piątek e Çalhanoğlu. Dovesse toccare a Conti riportare un gol italiano nel tabellino del match, ai tifosi rossoneri non dispiacerebbe affatto.