acmilan - da Borini a Jack

Il primo lo ha segnato Fabio Borini, in quel lunedì pomeriggio del 21 gennaio in cui i rossoneri in maglia bianca hanno giocato e vinto a Marassi battendo il Genoa (2-0). L'ultimo è arrivato grazie a Giacomo Bonaventura sempre contro una squadra rossoblù, il Bologna, nel posticipo domenicale della ricorrenza dell'Immacolata, l'8 dicembre, quasi undici mesi dopo.

Sono 49 i gol segnati dal Milan in partite ufficiali nell'anno solare 2019, tra campionato e Coppa Italia. A proposito: il primo gol in Coppa Italia lo aveva segnato Cutrone sempre a Marassi, nove giorni prima di Genoa-Milan. In quel caso il Diavolo superò la Sampdoria (2-0) nell'Ottavo di finale in gara secca.

Il 30% dei gol rossoneri nel corso dell'anno solare ancora in corso li ha messi a segno Krzysztof Piątek: 15, tredici in Serie A e due in Coppa Italia. È il 24enne bomber polacco il capocannoniere milanista del 2019 che saluteremo fra pochi giorni. Alle sue spalle Çalhanoğlu e Kessie, entrambi a quota 5 gol, anche se è diversa la distribuzione con tre reti nella seconda parte dello scorso campionato e due in questa stagione per Hakan e con quattro reti gol nello scorso campionato e uno in questa stagione per Franck.

Poi a seguire: Hernández e Suso 4 gol; Bonaventura, Borini, Castillejo e Cutrone 2 gol; Leão, Paquetá, Biglia, Bakayoko e Musacchio 1 gol. Tre, invece, le autoreti, di Ceppitelli, Lirola e Bastos.