acmilan - Da Caldara a Brescianini

Il rientro in gruppo di Mattia Caldara e i tre gol di Marco Brescianini nella partitella Prima Squadra-Primavera sono state le due notizie principali made in Milanello, da quando Stefano Pioli è diventato allenatore del Milan. In particolare, sono entrate nei titoli le reti del 19enne (compirà 20 anni nel prossimo mese di gennaio) centrocampista bergamasco di Calcinate. Brescianini, dotato di gran tiro e di buona corsa unita ad una predisposizione alla partecipazione alla manovra.



Una mezzala classica di buon fisico, che aveva già messo insieme una manciata di minuti in estate. Marco, infatti, aveva giocato il primo tempo dell'amichevole di Milanello contro il Novara, prima degli ingressi nel finale di gara contro Bayern Monaco, Benfica, Manchester United e Feronikeli. Per un totale di una ottantina di minuti giocati.

Dopo aver respirato l'aria della Prima squadra per tutta l'estate, Brescianini è tornato in Primavera dove sta affrontando il campionato con la squadra allenata da Federico Giunti. I gol della partitella di ieri in pratica li ha segnati contro i suoi compagni di squadra e non devono mettere pressione sul ragazzo. Che sia però un centrocampista da osservare e tenere monitorato nel suo percorso e nei suoi progressi, questo sì.



Marco Brescianini è un ragazzo serio e applicato che deve continuare a lavorare per crescere e migliorare. Intanto la Primavera rossonera è seconda in classifica nel campionato Primavera 2, alle spalle della capolista Verona. La squadra rossonera ha iniziato discretamente la stagione, ma l'obiettivo è di incrementare sia il risultato che il rendimento complessivo della rosa.