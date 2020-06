acmilan - Dopo quattro mesi

Per Simon Kjær l'attesa di Juventus-Milan era stata del tutto particolare. Ed è coincisa con una prestazione di livello, sia in area di rigore che fuori, confortata dai giudizi positivi di tutti i media. Il nazionale danese era uscito per infortunio poco prima della fine del primo tempo di Milan-Torino, era il 17 febbraio scorso.

Per cui, almeno per lui, l'assenza dai campi è stata di quasi quattro mesi. Tempi più lunghi rispetto alla pausa per la pandemia, osservata da tutti i giocatori e da tutte le squadre, di circa tre mesi. Dal 17 febbraio al 12 giugno, nel ritorno della Semifinale di Coppa Italia, ecco il solito Kjær. Simon si è inserito bene in rossonero, sia a livello umano che tattico.

Stefano Pioli, del difensore centrale, ne apprezza la serietà dell'atteggiamento e la pulizia nell'impostazione del gioco. Allo Stadium, Kjær ha liberato l'area da palloni alti particolarmente pericolosi in più di un'occasione. La sua sintonia con Alessio Romagnoli si era già affinata velocemente nei primi mesi del 2020 e ha trovato ulteriori punti di contatto a Torino.

Lo stesso Kjær, il cui agente ha più volte dichiarato che si trova bene al Milan, si era augurato una prova importante da parte sua e dei suoi compagni proprio a ridosso della gara. Simon aveva parlato a bordocampo nell'immediato pre-partita e i buoni propositi hanno trovato conferme nei fatti.