acmilan - Fowler: "Il Milan sarà sempre un avversario speciale per il Liverpool"

Il capitano del Liverpool Glorie, Robbie Fowler, ha parlato così della sfida contro il Milan Glorie, in programma per il 23 marzo 2019: "Il Milan sarà sempre un avversario speciale per il Liverpool, quindi i nostri tifosi, esattamente come me, saranno sicuramente entusiasti di questo appuntamento. Speriamo di giocare un'altra grande partita ad Anfield per tutto il pubblico presente, contribuendo, al contempo, a raccogliere fondi vitali per l'ente benefico ufficiale del Club".