acmilan - I centenari

Dall'estate 2017, la prima sessione di calciomercato fatta da una nuova proprietà dopo la storica era Berlusconi, sono cinque i giocatori del Milan ad aver totalizzato più di 100 partite dal luglio 2017 in Romania per l'Europa League al Milan-Genoa del marzo 2020, ultima gara prima dello stop del campionato. Il giocatore più impiegato in assoluto è Franck Kessie.

Per il nazionale ivoriano ben 120 presenze in gare ufficiali. Un numero molto importante, se si considera che in questo periodo di tempo i rossoneri hanno giocato 125 partite. Diventa dunque un indicatore pesante, di continuità e di solidità, quello di 120 partite disputate sulle 125 sostenute in generale dalla squadra.

Non sono lontani da Franck, altri tre giocatori attualmente in rosa: Gigio Donnarummacon 118 presenze, Hakan Çalhanoğlu con 116 e Alessio Romagnoli a quota 112. Il nazionale turco ha anche segnato 17 reti, mentre sono 5, tutte pesantissime, quelle di Alessio Romagnoli. Il capitano ha risalito la china delle presenze proprio in questa stagione in cui è sceso in campo in tutte e 29 le partite giocate dal Milan.

Un po' più staccato, ma è comprensibile visto che ha lasciato Milanello nel corso del mese di gennaio, Jesus Suso. Lo spagnolo ha giocato 107 gare da Drobeta-Turnu Severin al match di Coppa Italia contro la SPAL. Sotto le 100 presenze Ricardo Rodríguez con 93 partite, Cutrone con 89 e Davide Calabria a quota 80.