acmilan - I tanti esordì di Theo

Stagione a strappi, tra infortunio, squalifica e pausa per il lockdown da Coronavirus. Ma stagione positiva, con grande rendimento e tanto orgoglio di appartenenza. Theo Hernández si appresta, nuovamente, a "esordire" nel Milan.

La prima volta in assoluto, il primo esordio vero e proprio, risale alla fine dello scorso mese di luglio. I rossoneri erano a Kansas City e prima di farsi male alla caviglia al termine di un'azione strepitosa, Theo era già risultato imprendibile per gli avversari del Bayern Monaco. Solo subito dopo la sua uscita dal campo, i bavaresi riuscirono a segnare il gol della vittoria di Goretzka, nell'amichevole valida per l'International Champions Cup.

L'infortunio alla caviglia ha richiesto un paio di mesi fra riabilitazione e ripresa, per cui l'esordio di Hernández in campionato è avvenuto, colpendo un palo, il 21 settembre nel Derby milanese contro l'Inter. Poi Theo va, libero, irresistibile e sciolto, verso tante reti e tante prestazioni da titolare. Fino al nuovo stop natalizio. A causa del turno di squalifica subito nella gara contro il Sassuolo, il francese torna in campo quasi un mese dopo, a San Siro contro la Sampdoria.

Nella partita successiva, confeziona l'assist per il gol di Ibra a Cagliari. Ora la lunga pausa per la pandemia, lo stop di Torino e il nuovo inizio di Lecce. Tutti i rossoneri si augurano che dopo un palo e un assist, questa volta possa arrivare il momento del gol.