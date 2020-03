acmilan - I tiri di Calha

Nella classifica di Serie A dei tiri in porta, Hakan Çalhanoğlu è al 21esimo posto. Le prime 20 piazze sono occupate da attaccanti puri o da punte esterne. Oltre i 50 tiri ci sono solo Cristiano Ronaldo e Immobile. Çalha ha tirato verso la porta avversaria 28 volte ed è il primo centrocampista per numero di tiri. Vero che spesso, nelle formazioni iniziali, appare fra i 3 o 4 attaccanti della squadra, ma Hakan durante le partite corre, copre, rincorre, recupera, cuce e ricuce.

Che in tutto il lavoro che svolge durante i 95 minuti, trovi anche tutto il tempo per calciare così tanto, è un titolo di merito. Altrettanto vero che rispetto ai suoi 28 tiri, i 3 gol all'attivo di cui uno di testa non sono tantissimi, ma le ragioni non mancano.

Intanto Çalhanoğlu ha segnato anche 2 gol in Coppa Italia, poi appare abbastanza normale che, con tanta corsa durante le partite, poi non resti grande lucidità nella conclusione verso la porta avversaria sia dalla distanza che nell'area piccola come accaduto anche contro il Genoa, quando il nazionale turco si è presentato solo davanti a Perin su assist di Ibra.

Le 3 reti di Çalhanoğlu in campionato sono arrivate in circostanze sempre particolari: alla prima in casa del Milan contro il Brescia di testa, alla prima di Stefano Pioli sulla panchina rossonera contro il Lecce con una bella conclusione e contro il Verona, quando il Milan era sotto di un gol, e la sua punizione ha riportato subito il Milan in parità.