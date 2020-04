acmilan - Ibra atto terzo

Zlatan Ibrahimović ha giocato la sua ultima partita in Svezia con la maglia della sua nazionale nel giugno del 2016: 3-0 a favore della sua squadra contro il Galles, nell'amichevole di Stoccolma in preparazione agli Europei francesi. In quella circostanza, al contrario di ieri in amichevole, Ibra non aveva segnato ma non si era dimenticato di fornire a Forsberg l'assist per il primo gol svedese. È una delle ultime tre occasioni importanti in cui Zlatan è sceso in campo in Svezia, nel corso dell'ultimo decennio. Ibra infatti, in cuor suo, rimpiange ancora di aver potuto essere presente solo in stampelle per i postumi dell'operazione al legamento crociato, nella finale di Europa League di Stoccolma vinta dal suo Manchester United nel 2017 contro l'Ajax.



Me le ultime tre volte in cui è stato effettivamente in campo sono così ritmate: 2011, 2016, 2020. Quasi ogni quattro anni. Prima dell'ultima apparizione svedese in Nazionale, infatti, Ibra aveva "portato" il Milan nella sua Malmö a Ferragosto del 2011. Tutto esaurito e grande festa per Malmö-Milan 2-2, con Ibra in campo 90 minuti ma con i gol rossoneri di Cassano e Boateng. Era "The Champions Game", con il Malmö e il Milan campioni rispettivamente di Svezia e d'Italia, ma divenne ben presto uno "Zlatan Game". Ibra sempre protagonista, proprio come ieri, primo campione del grande calcio in campo ai tempi del lockdown anche se in amichevole, con la maglia dell'Hammarby e con l'ok del Milan. Circostanze particolari, ma, intanto, un altro gol e un altro record.