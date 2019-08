acmilan - Il Dinho e il Codino

l 16 maggio 2004 sono accadute tante cose tra Milan e Brescia. I rossoneri festeggiavano davanti ai propri tifosi lo scudetto numero 17 conquistato due settimane prima e il Brescia celebrava il suo ottimo campionato di metà classifica. Ma non solo: si ritrovavano da avversari in Milan-Brescia da una parte Maldini e Costacurta e dall'altra Gigi Di Biagio, ex CT della Nazionale Under 21 e ancor prima avversario dei due veterani milanisti in diversi Derby della Madonnina. C'era poi l'addio al calcio di Fernando Redondo. Ma non era solo tutto questo. C'era in campo e nei cuori del sold out di San Siro, molto di più.

Era l'addio al calcio di Roberto Baggio, abbracciato da Paolo Maldini e osannato da tutti i tifosi rossoneri che non vedevano in lui l'avversario con la maglia del Brescia ma un grandissimo del calcio che lasciava il palcoscenico che gli apparteneva per doti naturali e classe innata. Non c'è milanista che non ricordi quel Milan-Brescia 4-2, con gli ultimi colpi di tacco del Divin Codino e le emozioni della sua passeggiata da centrocampo al tunnel dello spogliatoio.



Poco più di sette anni dopo, sulla panchina di Milan-Brescia che quel giorno salutava e abbracciava Roberto Baggio, era seduto un altro grande artista del pallone: Ronaldinho. Era il 4 dicembre 2010 e nel Milan di Ibra per il top player brasiliano era difficile ritagliarsi spazi. Quella sera di Milan-Brescia il Dinho era in panchina e sarebbe entrato solo negli ultimi 20' finali quando il risultato era ormai sul 3-0 a favore dei rossoneri. Avevano ormai segnato tutti gli attaccanti rossoneri contro il Brescia di Diamanti e Caracciolo: in gol Boateng, in gol Robinho e in gol Ibrahimović, tutti e tre nel primo tempo. Nella ripresa, si trattava solo di gestire la fase finale della gara.

Dopo quel Milan-Brescia, Ronaldinho avrebbe giocato solo 5' nel Milan-Roma di fine anno solare 2010. Poi, ai primi di gennaio, direttamente dal ritiro invernale di Dubai, Ronaldo Moreira de Assis sarebbe tornato definitivamente in Brasile. La sua avventura rossonera è stata caratterizzata da alcune magie con Ancelotti, da una stagione più di alti che di bassi con Leonardo e dagli ultimi scampoli con Allegri. In ogni caso un grande campione che ha indossato la maglia del Milan nel nuovo millennio.