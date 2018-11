acmilan - Il Focus: il momento di Cutro-gol

Ha giocato 180 minuti con la Nazionale Under 21, sconfitta nelle due partite contro Inghilterra e Germania. Avrà voglia di rifarsi, visto che ora tutto il peso dell'attacco rossonero è sulle sue spalle. Patrick Cutrone, vista la squalifica di Gonzalo Higuain, guiderà il Milan nella trasferta di Roma.

Cutrone (12 reti in A) è l'unico giocatore nato dopo l'1/1/1998 ad aver segnato almeno 10 gol in Serie A.

Cutrone (7 reti in Europa League) è l'unico giocatore nato dopo l'1/1/1996 ad aver segnato almeno 7 gol in Europa League.

Dati che servono a certificare la forza di un giovane che sta bruciando le tappe e che ha voglia di trascinare il suo Milan in un momento così complicato. Per adesso solo in quattro occasioni Cutrone è stato visto all'opera senza il partner argentino: spezzoni contro Empoli e Sassuolo, la seconda parte di gara a Udine dopo l'infortunio del Pipita e il match di Europa League contro il Real Betis. Nessun gol per lui, che però contro le romane ha un feeling particolare.

Cutrone ha affrontato cinque volte le formazioni romane (Lazio o Roma) in Serie A, segnando tre volte nel parziale (due a San Siro, una all'Olimpico contro i giallorossi).

In questo campionato ha finora segnato due reti, entrambe in casa. L'ultimo gol in trasferta è proprio quello segnato all'Olimpico nel febbraio 2018 contro la Roma.