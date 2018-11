acmilan - Il focus: l'anniversario di Rino

Poco più di un anno fa (27 novembre 2017) Gennaro Gattuso è stato annunciato come il nuovo allenatore del Milan. L'ex centrocampista ha ripagato la scelta della società che lo aveva individuato come l'uomo della rinascita. I rossoneri nel girone di ritorno 2017/2018 si sono attestati come la squadra ad aver totalizzato più punti (39), alle spalle solo di Juventus (48) e Napoli (43).

In particolare, chiare tracce della linfa nuova donata da Gattuso alla squadra sono ravvisabili nella differenza di rendimento tra la prima e la seconda parte del campionato: con 14 punti in più nel girone di ritorno (39) rispetto a quello d'andata (25), il Milan è risultato la squadra maggiormente migliorata in Serie A dopo il giro di boa.

13 dei 22 punti guadagnati in questo campionato dai rossoneri sono stati conquistati a San Siro, dove il Diavolo si appresta ad ospitare il Parma nella prossima giornata. Escludendo la sconfitta nell'ultima sfida interna contro la Juventus, gli uomini di Gattuso sono imbattuti nei restanti cinque match casalinghi (quattro vittorie e un pareggio), in cui hanno segnato in media 2,4 gol a partita.

Anche l'andamento in casa con le neopromosse sorride ai rossoneri, che hanno vinto cinque delle ultime sei sfide di campionato al Meazza (una sola sconfitta) e non hanno mai subito più di un gol a partita nel parziale.

Nella prossima partita a San Siro contro il Parma, Gattuso festeggerà un anno trascorso da tecnico rossonero, con i numeri a dargli ancora ragione: dal suo debutto sulla panchina del Milan, solo le due squadre di vertice (Juventus 98 e Napoli 82) hanno collezionato più punti dei rossoneri (66).