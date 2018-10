acmilan - Il focus: l'incidenza di Cutrone

Prima ancora del suo esordio in Serie A, Patrick Cutrone aveva già fatto intravedere buone doti sottoporta, sia nella Primavera che nel pre-campionato della scorsa stagione; oggi però il suo "killer instinct" e la voglia di continuare a crescere fanno sì che venga considerato uno dei punti fermi del Milan di Rino Gattuso. I numeri del giovane centravanti rossonero sono importanti: se infatti consideriamo i giocatori che hanno segnato almeno cinque reti nei cinque maggiori campionati europei, in tutte le competizioni, solo Paco Alcácer ha una media minuti/gol (uno ogni 27') migliore di Patrick Cutrone (una rete ogni 47 minuti).

In più, Cutrone ha segnato almeno un gol in tutte le ultime tre partite in Serie A in cui è stato schierato da titolare (quattro reti). Nell'ultimo match contro la Sampdoria, Patrick ha sia segnato che fornito un assist: non gli accadeva in Serie A dall'agosto 2017, a Crotone, nel giorno del suo esordio assoluto nella competizione. Inoltre, sempre nel match più recente contro la squadra blucerchiata, il numero 63 ha giocato due palloni in area avversaria, segnando un gol e fornendo un assist a Gonzalo Higuain, dimostrandosi quindi determinante e cinico allo stesso tempo